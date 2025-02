Sarah Engels: Sie freut sich über Baby-News - "Kaum erwarten, dich zu lieben"

Auch Gianluca und Celine teilen die süßen News auf ihrer Instagram-Seite. "Manchmal behält das Universum kleine Wunder für sich bereit – und du bist eines davon", schwärmen sie. Auf dem Foto dazu sieht man nicht nur einen Strampler und einen positiven Schwangerschaftstest, sondern auch eine Art Zeitschrift mit der Breaking News: "Baby Engels coming soon!"

Unter dem Post bekommen sie zahlreiche Glückwünsche uns Herzen zugesendet. Und auch hier meldet sich Bald-Tante Sarah wieder zu Wort. "Das schönste Wunder dieser Welt. Ich freue mich so unendlich für euch beide und weiß, was euch dieses kleine Würmchen jetzt schon bedeutet und das auf dieses kleine Wunder so viele liebende Herzen warten", schreibt sie. Man merkt, wie sehr sie sich darauf freut, endlich Tante zu werden ...

DSDS: Erfolgreiche Teilnehmer, die nicht gewonnen haben gibt es im VIDEO!