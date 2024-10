Sarah Engels: Noch ein Baby? "Kinder sind das Schönste!"

Erst kürzlich deutete Sarah auf Instagram an, dass sie eine weitere Schwangerschaft nicht ausschließt. "Abgeneigt bin ich nicht. Mal schauen, was die Zukunft bringt", sagte sie bei einer Fragerunde. Auch im Interview mit Sender RTL schwärmt die Sängerin jetzt: "Kinder sind das Schönste, was es gibt. Und jeder, der mich kennt, weiß: Ich bin ein absoluter Familienmensch, von ganzem Herzen, und lebe und liebe für die Familie." Heißt konkret? "So ganz abschließen möchte ich die Familienplanung nicht, aber ich bin aktuell, wie es gerade ist, auch total happy."