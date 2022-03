Sarah Engels: Sie zeigt ihren Babybauch

Zum Weltfrauentag zeigt sich Sarah plötzlich wieder mit runder Babykugel auf Instagram. Im knappen Bikini steht sie im Wasser und hält liebevoll ihren Bauch. Dazu schreibt die Sängerin: "Ich bin alles, aber niemals perfekt. Mal bin ich voller Hoffnung und voller Energie und mal antriebslos und verzweifelt. Manchmal weiß ich genau, was ich will und manchmal nicht einmal, wer ich bin. Was ich aber immer weiß: Ich bin stolz auf mich und darauf, eine Frau zu sein."