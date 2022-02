Sarah Engels: Jaa, das erste Foto von Baby Solea!

"Unser kleines Mauselinchen ist jetzt schon seit zwei Monaten bei uns und es fühlt sich an, als hätte es nie ein Leben ohne sie gegeben. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes unser Sonnenschein. Sie sieht übrigens genau aus wie Papa und hat kristallblaue Augen, dafür aber Mama's Näschen", schreibt Sarah nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts, auf dem das Händchen sowie das Kinn von Baby Solea zu sehen sind. Das so ein Schnappschuss von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So heißt es unter dem Bild: "Das Kinn hat sie auf jeden Fall schonmal vom Papa. Ist bestimmt eine zuckersüße Maus" sowie "Cutie". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...