Sarah Engels: Spiel mit dem Feuer! Jetzt treibt sie es auf die Spitze

Sarah wird Mami-Influencerin

Sicher, Sarah wurde erst vor knapp fünf Wochen zum zweiten Mal Mutter, brachte Anfang Dezember Töchterchen Solea zur Welt. Doch das scheint sie zum Anlass zu nehmen, sich eine Zweitkarriere als Insta-Mom aufzubauen! Der Grund? Vielleicht hat sie sich ein Beispiel an Influencerin Sara Kulka genommen, die kürzlich erklärte: "Viele zeigen ihre Kinder und werden Mama-Influencer, weil man damit einfach einen Haufen Geld verdient!"

Durchaus denkbar, dass auch Sarah hier auf die Schnelle ein paar Extra-Euros mitnehmen will. Schließlich sind Konzerttouren, Filmrollen und Events für sie als frischgebackene Mama vorerst nicht problemlos möglich. Dafür liegen aber Windeln, Kinderspielzeug und Babystrampler griffbereit herum – warum also das ganze Zeug nicht einfach mal in die Kamera halten …?

