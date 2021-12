Sarah Engels: Große Sorge um Tochter Solea! Nur ein Arzt kann ihr jetzt helfen

Sarah macht sich Sorgen

"Heute Nachmittag geht es zum Kinderarzt. Viele haben mir geschrieben, dass eventuell ihr Zungenbändchen zu kurz ist und sie deshalb Probleme hat beim Trinken. Das lassen wir heute einmal abchecken", verrät Sarah in ihrer Instagram-Story. "Mein Mama-Bauchgefühl sagt mir, dass es nicht daran liegt, denn mittlerweile hat es sich schon richtig gut eingespielt."

Seit ihre Tochter auf der Welt ist, schaut Sarah ganz genau hin und notiert sich alle Infos zu den Mahlzeiten ihres Sprösslings. "Habe mir jetzt auch noch eine App runtergeladen, um ein Protokoll zu führen. Ich kann mir eigentlich ja alles immer super merken, aber so habe ich es immer übersichtlich, wie sie zunimmt und so weiter", so die Sängerin.