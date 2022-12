Sarah Engels: Süße Baby-Verkündung

Auf Instagram veröffentlichte Sarah einen emotionalen Zusammenschnitt mit Videos von ihrer Solea. "Meine kleine Sonne. Genau heute vor einem Jahr hast du die Welt erblickt und als Familie vollkommen gemacht", schrieb Sarah dazu. "Mein Mauselinchen, ich bin so stolz auf dich. Du bist wunderschön, voller Energie und umgeben von Menschen, die dich lieben. Dein Bruder, dein Papa und ich haben uns so sehr auf dich gefreut und heute würde ein Leben ohne dich niemals in Frage kommen."