Sarah Engels: Tränen-Ausbruch im TV

Matthias Reim ließ es sich bei seinem Abend der Sendung natürlich nicht nehmen, auch selbst eines seiner Lieder für seine Co-Stars und die Zuschauer zu singen. Die Entscheidung fiel auf "Radio", ein Lied, das er für seinen vor einem Jahr verstorbenen Vater geschrieben hat. "Ich hoffe, dass er ihn hört", ließ der 66-Jährige in der Sendung verlauten. Seinem Vater hätte er nicht nur die Liebe zur Musik zu verdanken – Damit hat er mich angezündet" – auch hätten die beiden eine ganz besondere Bindung gehabt, verrät er: "Wenn man seinen Vater 66 Jahre an seiner Seite hat, kann man sich das nicht vorstellen. So eine Verbindung reißt nie ganz ab."

Mit diesen Worten im Hinterkopf können die anderen Musiker während der Darbietung Reims nicht mehr zurückhalten. Bei Sarah Engels fließen schnell dicke Tränen. Sie lässt sich Taschentücher reichen und wirkt sichtlich berührt. Moderatorin Inka Bause bringt es daraufhin auf den Punkt: "Du singst den Menschen aus dem Herzen. Das ist unfassbar."