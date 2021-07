Sarah Engels: Tränen-Drama! Jetzt kann ihr nur noch Mama helfen

Sarah und Julian Engels können ihr Glück kaum fassen. In wenigen Monaten werden die beiden Eltern! Für die Sängerin ist es bereits das zweite Kind und Söhnchen Alessio freut sich schon sehr darauf, bald seine kleine Schwester kennenzulernen. Obwohl Sarah bisher jede Hürde in der Schwangerschaft mit Bravour gemeistert hat, würde sie manchmal am liebsten einfach nur in die Arme ihrer Mama geschlossen werden, um dort die Welt für einen Moment zu vergessen...