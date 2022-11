Sarah Engels: Traurig! Jetzt lässt sie Söhnchen Alessio im Stich

Auch Alessios Augen strahlen beim Gedanken an das "Disneyland"! Aber seine Mutter ist ohne ihn nach Paris gedüst. Sie feierte mit Töchterchen Solea und Ehemann Julian sowie einigen anderen Angehörigen dort ihren 30. Geburtstag nach. Gleichzeitig stand der Kleine daheim mit Papa Pietro und dessen Freundin Laura am Herd. Tolle Alternative für einen Siebenjährigen, der garantiert lieber mit seiner Mama Karussell gefahren wäre!

Völlig unverständlich, warum die Sängerin ihren Jungen nicht mitgenommen hat. Mit der Disneyland-Reise schürt Sarah doch bloß den Neid zwischen der kleinen Solea und Alessio. Schließlich ist er derjenige, der seit einem Jahr seine Mama mit Schwesterchen Solea teilen muss. Tja, Sarah macht das, was sie am besten kann: nur an sich denken...