Sarah Engels & Matthias Reim: Jetzt sollen es alle wissen!

Nächste Woche ist es so weit: Dann erscheint das neue Album von Sarah Engels. Bei ihrem Herzensprojekt mit dem Titel "Strong Girls Club" setzt die Sängerin auf prominente Unterstützung. Gemeinsam mit Schlagerikone Matthias Reim stand sie im Tonstudio, um einen ganz besonderen Song aufzunehmen. Das verriet Sarah jetzt auf ihrem Instagram-Account.