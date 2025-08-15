Sarah Engels & Matthias Reim: Jetzt sollen es alle wissen!
Lange war es das Geheimnis von Sarah Engels und Matthias Reim, nun hat die Sängerin es verraten...
Sarah Engels und Matthias Reim machen gemeinsame Sache.
© IMAGO / STAR-MEDIA
Nächste Woche ist es so weit: Dann erscheint das neue Album von Sarah Engels. Bei ihrem Herzensprojekt mit dem Titel "Strong Girls Club" setzt die Sängerin auf prominente Unterstützung. Gemeinsam mit Schlagerikone Matthias Reim stand sie im Tonstudio, um einen ganz besonderen Song aufzunehmen. Das verriet Sarah jetzt auf ihrem Instagram-Account.
Sarah Engels & Matthias Reim: Dieser Song verbindet die beiden
Für das kommende Album der Zweifach-Mama Sarah haben die beiden kein geringeres Lied als Matthias Reims Schlager-Hit "Ich hab' geträumt von dir" neu aufgenommen. 35 Jahre nachdem der Sänger den Song veröffentlicht hat, können sich Fans somit auf eine neue Version freuen.
Unter dem Instagram-Beitrag von Sarah haben sich bereits viele positive Nachrichten gesammelt. "Wirklich mega, dass es ein Duett mit Matthias Reim gibt. Damit habe ich nicht gerechnet", schreibt eine Nutzerin. Andere scheinen sich das Duo schon länger gewünscht zu haben: "Hab so sehr drauf gehofft", lautet ein Kommentar.
Ein anderer Schlager-Star ist auch mit von der Partie
Für ihr neues Album konnte Sarah Engels auch Beatrice Egli gewinnen. Die bekannte Stimme der Schweizerin werden Schlager-Fans im Song "Starke Mädchen" hören können. Das Lied wird es auf dem Album gleich zweimal geben: einmal als Solo-Version und einmal mit geballter Frauen-Power.
Und auch sonst scheint Sarah auf Abwechslung und Vielfalt zu setzen. Die Hälfte ihrer zwanzig neuen Songs singt die 32-Jährige auf Deutsch, die andere auf Englisch. Einen ersten Einblick in die neue Musik gibt es schon auf Sarahs Instagram-Account. Das ganze Album erscheint dann am 22. August – nach zweieinhalb Jahren Arbeit.