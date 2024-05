Sarah Engels: Wutausbruch im Supermarkt! Jetzt spricht sie Klartext

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Sarahs Tochter Solea manchmal Wutausbrüche bekommt. "Oh ja! Hat sie", antwortet die Sängerin ehrlich. "Ich versuche, ruhig auf sie einzugehen und ihr zu sagen, dass es okay ist, wenn sie wütend ist." Anschließend erkläre sie der kleinen Maus, warum Mama aber trotzdem bei ihrer Meinung bleibt.