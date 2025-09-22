Sarah „Fergie” Ferguson: Drama spitzt sich zu! Wird auch sie von den Royals verbannt?

Angeblich soll Andrew den Besuch bei Epstein genutzt haben, um Geld für Sarah Ferguson einzutreiben, die damals mit erheblichen Schulden zu kämpfen hatte. In einem Interview mit dem „Evening Standard“ erklärte Fergie später reumütig: Es sei ein „riesiger Einschätzungsfehler“ gewesen, Epstein aufzusuchen. „Ich bin so reumütig, dass ich es nicht in Worte fassen kann“, betonte sie und versprach: „Ich werde nie wieder etwas mit [Epstein] zu tun haben.“ Zudem stellte sie klar: „Ich verabscheue Pädophilie und jeglichen sexuellen Missbrauch von Kindern.“