Sarah Harding: Die Sängerin stirbt an Brustkrebs

"In tiefer Trauer muss ich heute mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Sarah verstorben ist. Viele von euch werden von Sarah Kampf gegen den Krebs wissen und dass sie von der Diagnose bis zu ihrem letzten Tag so unglaublich stark dagegen gekämpft hat. Ich weiß, dass sie nicht wollte, dass man sich ihrer wegen des Kampfes gegen diese schreckliche Krankheit erinnert – sie war ein funkelnder Stern und ich hoffe, dass sie so in Erinnerung bleibt", teilte ihre Mutter in einem Statement mit. Zuletzt haben sich Metastasen und ein Tumor gebildet - der Gesundheitszustand der Castingshow-Gewinnerin hat sich dadurch erheblich verschlechtert. Bekannt wurde Sarah Harding durch die TV-Show "Popstars: The Rivals" - danach startete sie eine Karriere als Sängerin.

