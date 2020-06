Sarah Harrison: Bittere Baby-News kurz vor der Geburt!

Bei Sarah Harrison kann es nicht mehr lange dauern, bis ihr zweites Kind das Licht der Welt erblickt. Aktuell ist die Beauty in der 35. Schwangerschaftswoche und wartet sehnsüchtig auf die Geburt ihres zuckersüßen Nachwuchs. Denn wie Sarah nun berichtet, würde sie ihr Baby im Bauch manchmal ganz schön auf Trapp halten. So erklärt sie in ihrem neuen YouTube-Video: "Ich habe ein sehr, sehr, sehr aktives Kind in meinem Bauch. Da war Mia wirklich noch sehr ruhig." Sie probiere dies zwar zu genießen, aber manchmal würde sie deswegen auch unter enormen Schmerzen leiden. Oh je! Doch aufgeben kommt für Sarah nicht in Frage!