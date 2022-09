Sarah Harrison: Damit versetzt sie ihre Fans jetzt in süße Ekstase!

Tik Toks, Youtube-Videos, Produktempfehlungen auf Instagram und tägliche, private Einblicke in ihr Familienleben in Dubai und München: In dieser Welt fühlt sich die Influencerin Sarah Harrison wohl. Jetzt bringt die zweifache Mama ein Backbuch heraus. Für aufmerksame Fans kommt das Debüt als Backbuch-Autorin von Sarah vielleicht nicht ganz so überraschend, denn schließlich räumte sie schon den ersten Platz bei der SAT 1-Show "Das große Promibacken" ab. Darauf folgten immer mal wieder Backtipps sowie beeindruckende Tortenkreationen in ihrer Insta-Story.