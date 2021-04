Sarah Harrison: Schock-Diagnose für die Zweifach-Mama

Sarah leidet an starken Bauchschmerzen. "Falls ihr euch fragt, wie’s mir geht... richtig, richtig beschissen", klagte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. "Die Nacht war Hölle. Ich habe so viel Krämpfe und musste so viel spucken." Die Schmerzen wurden so heftig, dass sie sogar dem Arzt einen Besuch abstatten musste. Der Mediziner hatte jedoch keine guten Nachrichten. "Beim Ultraschall wurden auch einige Lymphknoten in meinem Magen-Darm-Bereich gefunden und das kann ja auch auf eine Entzündung hinweisen und er hat auch irgendwas gesagt von einer Intoleranz", berichtete Sarah weiter.