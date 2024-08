Sarah Harrison: Traurige Nachrichten kurz nach der Geburt ihres Babys

"In meiner dritten Schwangerschaft habe ich 14,15 Kilo zugenommen und habe mich am Ende gar nicht mehr wohl in meinem Körper gefühlt", verrät sie und zeigt im Spiegel ihren Bauch, mit "Falten vom Mieder", dass sie ungefähr den halben Tag über trage, um wieder in Shape zu kommen. Doch damit stößt sie bei den Fans auf wenig Verständnis. Die Mutti-Mafia läuft (Shit-)Sturm, es hagelt Vorwürfe à la "deine Figur ist dir das Wichtigste!" und "du setzt andere Frauen unter Druck!" Sarah ist schockiert von all dem Hate, steht aber zu ihrer eisernen Wochenbett-Routine. "Der After-Baby-Body ist auch nicht mein Fokus Number One", verteidigt sie sich. "Ich finde die Kommentare echt krass. Ich bin eine Frau, die fit sein will, um am Spielplatz mithalten zu können und will mich als Ehefrau schön und sexy fühlen." Ein Argument, das die aufgebrachte Mami-Mafia kaum besänftigen dürfte …