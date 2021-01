Sarah-Jane Wollny: Autounfall - sie ist von der Straße abgekommen

Zunächst gibt es aber sofort Entwarnung! Sarah-Jane Wollny ist nichts passiert. Sie ist unverletzt. Doch der Schrecken sitzt sicher tief. Denn sie hatte Glück im Unglück! "Mir geht es gut. Ich habe nur einen kleinen Schock - immer noch! Ich hab auch wirklich Glück gehabt, weil da vorne war direkt ein Baum. Ich glaube, hätte ich nicht so schnell reagiert, hätte ich den Baum mitgenommen und dann hätte das alles anders ausgehen können", verrät sie. Aber von Anfang an...

In ihrer Instagram Story erzählt die Tochter von Silvia Wollny ganz offen, was passiert ist. "Ich müsste seit Viertel nach Sechs auf der Arbeit sein. Bei uns hat es aber richtig geschneit und dann bin ich von der Straße abgekommen und stand dann in einem Graben und bin nicht rausgekommen", so die Blondine.