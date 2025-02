Sarah Jane Wollny: Komplett zurückgezogen! Trennung von Tinush der Grund?

In ihrer Instagram-Story meldet sich Sarah-Jane nun endlich wieder zu Wort und erklärt ihren Fans, warum sie sich in letzter Zeit etwas zurückgezogen hat: "Endlich melde ich mich auch mal wieder richtig persönlich bei euch", beginnt sie ihre Story und gibt sofort Entwarnung. "Also es ist nichts passiert oder vorgefallen, ich war einfach nur unglaublich krank, bin noch immer nicht zu 100 Prozent fit. Ich schleppe das jetzt schon seit fast zwei Wochen mit mir", erklärt die 26-Jährige.

Fans spekulierten schon über eine mögliche Trennung von ihrem Freund Tinush (27), da er alleine nach Wien geflogen ist. Und dazu noch der Rückzug von Sarah-Jane – für viele Fans war die Sache klar. Doch Sarah-Jane klärt auf: "Ich kann euch den Wind aus den Segeln nehmen: Es ist nichts passiert, wir sind nach wie vor glücklich!" Puh, da können ihre Follower aufatmen!