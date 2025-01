Silvia Wollny: Sie spricht Klartext über Sarah-Janes "Temptation Island"-Teilnahme

Silvia Wollny schwärmt von Sarah-Janes Stärke und Mut

Im exklusiven Interview mit TVMovie.de gewährte Silvia tiefe Einblicke in ihre Gedankenwelt. Die Zeit während der Dreharbeiten war für sie als Mutter alles andere als einfach: "Wir hatten fast zwei Wochen lang keinen Kontakt zu Sarah-Jane", erzählt Silvia offen. Für eine Mutter, die gewohnt ist, ihre Kinder immer um sich zu haben, war das eine enorme Herausforderung.

Doch Silvia konnte ihre Tochter während der Show besuchen – ein Moment, der beiden viel Kraft gab: "Sie sagte, dass ihr das total viel Kraft gegeben hat vor ihrem Wiedersehen am finalen Lagerfeuer mit Tinush." Stolz ergänzt Silvia: "Sarah-Jane hat in der Sendung gezeigt, was für eine tolle, starke junge Frau sie ist."

Neue Staffel verspricht große Emotionen

Die 17. Staffel von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" läuft ab sofort auf RTLZWEI und verspricht neben dramatischen Momenten auch emotionale Familienzusammenkünfte. Ob Tinush endgültig in die Familie zurückfindet und wie die Beziehung zwischen ihm und Sarah-Jane weitergeht, bleibt spannend.

Eins ist sicher: Silvia Wollny steht fest an der Seite ihrer Tochter – und das ist ein klares Statement!

