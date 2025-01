Sarah-Jane Wollny: "Temptation Island VIP"-Verführer Cem schießt gegen die Beziehung mit Tinush

Bei einer Fragerunde auf Instagram hat sich Cem erneut zu der Beziehung der beiden geäußert. Ein Fan wollte wissen, was er davon hält, dass Sarah-Jane und Tinush noch zusammen sind. Seine Antwort ist mehr als deutlich: "Ich halte tatsächlich nicht so viel davon! Ich habe die beiden so ein kleines bisschen kennengelernt – SJ natürlich mehr als Tinush. Aber: Es ist auf jeden Fall nicht für die Ewigkeit, sage ich euch ehrlich. Wenn man sich nach der Ausstrahlung kurz trennt – ich kenne da sowieso einige Hintergründe – dass man dann wieder zusammenkommt… Ist definitiv nicht für die Ewigkeit!" Was genau passiert ist, verrät er nicht. Doch er scheint sich sehr sicher zu sein!

Nach der Sendung hatte er auch kurzen Kontakt zu Tinush. "Ja, tatsächlich hatte ich Kontakt mit ihm, weil ich rausfinden wollte, was er beim Lagerfeuer gesehen hat", so Cem.

Er selbst wurde damals aus der Sendung rausgeschnitten. Der Grund? Eine Anzeige wegen Körperverletzung! Spannend fand er die Zeit trotzdem. "Die Zeit bei 'Temptation Island VIP' war extrem aufschlussreich, vor allem weil man so viele neue Menschen kennenlernt und natürlich auch sieht, wie das Ganze hinter den Kulissen abläuft", verriet er in einem früheren Interview mit "InTouch Online". Besonders mit Sarah-Jane hat er sich damals gut verstanden. "Ich mochte Sarah-Janes offene Art. Wir haben denselben Humor geteilt, was wiederum die Gespräche schnell aufgelockert hat."

