Sarah-Jane Wollny: TV-Hammer! Ist sie mit Freund Tinush bei "Temptation Island VIP" dabei?

Auf Instagram machen Gerüchte die Runde, dass Sarah-Jane und ihr Freund Tinush den Treuetest bei "Temptation Island VIP" wagen. Das berichtet jetzt die Gossip-Seite "reality.shows.edits". Demnach soll auch die "Bachelor in Paradise"-Stars Rebecca Ries (29) und Adrian Ali (27), "Ex on the Beach"-Couple Jessica Hnatyk (23) und Germain Wolf (26) sowie Hummels-Ex Lisa Marie Straube (24) und ihr Freund Furkan Akkaya (23) dabei sein. Der Dreh ist angeblich in den letzten Zügen. Wer wird die Insel der Versuchung überstehen?