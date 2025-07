Sarah-Jane Wollny & Ex Tinush: Zoff eskaliert - "Wer will mit diesem Namen in Verbindung gebracht werden"

Sarah-Jane will und kann das so nicht stehen lassen. Sie will sich nicht verleugnen lassen und kommentiert wütend: "Dieser Moment, wenn man nicht mit der Ex in Verbindung gebracht werden will, die einen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Das erste Mal im TV war er bei den Wollnys, danach kam Temptation. Aber Ehrlichkeit scheint nicht seine Stärke zu sein."



Darauf reagiert auch Tinush prompt und antwortet: "Ja vielen Dank nochmal dafür, ohne dich wäre ich ein niemand." Und dem stimmt die 26-Jährige lachend zu: "Bist du immer noch!"