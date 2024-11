Sarah-Jane Wollny: War sie untreu? Das lief wirklich mit dem Verführer

"Temptation Island VIP" hat es in diesem Jahr wirklich in sich! Neben anderen Reality-Stars stellen auch Sarah-Jane Wollny (26) und ihr Freund Tinush ihre Liebe auf die Probe. Und aktuell sieht es für die Beziehung so gar nicht gut aus.

Nicht nur Sarah-Jane leidet, als sie beim zweiten Lagerfeuer Bilder ihres Liebsten sieht und wie viel Spaß er mit einer Verführerin hat. "Das ist nicht der Mann, den ich kenne. Das ist nicht der Mann, den ich liebe. Sowas würde ich ihm niemals antun", erklärt sie weinend in der Show. "Ich werde in der Villa nichts mit einem anderen Kerl machen, was ihn verletzt." Blöd nur, dass auch Tinush Bilder erreichen, die er alles andere als lustig findet.

Für die Zuschauer sind die aber leider nicht zu sehen, denn der Verführer der 26-Jährigen wurde aus der Show rausgeschnitten. Der Grund: Durch eine Anzeige wegen Körperverletzung hat Cem gegen den Vertrag verstoßen. Doch was ist zwischen den beiden gelaufen?