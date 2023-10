Sarah Jessica Parker: Fieser Freundinnen-Verrat! Kim und Kim machen gemeinsame Sache

Sexy kann sie: "Wie ich 'Skims' finde? Das würdest du gerne wissen, was? Verdammt fabelhaft", grinst Kim Cattrall flirty in die Linse, während sie vor der Kamera lasziv in der Shapewear von Kim Kardashian posiert. Keine Frage, Kim hatte den richtigen Riecher, als sie neben Stars wie Sängerin Nelly Furtado auch die "Sex an the City"-Ikone als neues Werbegesicht für ihr Wäsche-Label ausgewählt hat! Kunden und Fans zeigen sich begeistert: "Was für eine coole Kampagne!", "Kim Cattrall hat das Ding mal wieder gerockt!", "OMG, Samantha Jones ist zurück!", wird der Neuzugang im Netz gefeiert. Und auch Kim Cattrall selbst ist über ihren Job als Testimonial happy: "Ich habe mich während des Shootings so wohl gefühlt. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen", freut sich die Blondine. Nur eine dürfte beim Anblick des Werbe-Clips vor Wut schäumen: "SATC"-Kollegin Sarah Jessica Parker!