Hollywood im Mucki-Wahn: So hart trainieren die Promi-Frauen!

Krasse Bizeps, stahlharter Sixpack: Die Promi-Ladys lassen die Muskeln spielen! Etwa Schauspielerin Jessica Biel, deren Oberarme mittlerweile so aufgepumpt sind, als würde sie bei einer Hau-den-Lukas-Weltmeisterschaft auf eine Medaille hoffen … Wie ist das denn passiert?! Die Ehefrau von Justin Timberlake verrät es gerne: Neben einer proteinreichen Ernährung schwört sie auf tägliche Box-Workouts und Krafttraining. Denn, so Jessica: "Gewichtheben hilft am besten, die Muskeln wachsen zu lassen!"