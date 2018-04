Sarah Lombardi: Die Haare sind ab!

Es ist nur ein Gang zum Friseur, doch für Sarah Lombardi ist dieser Gang extrem emotional. Die Sängerin hat sich nach vielen Jahren von ihren langen Haaren getrennt. Doch nicht, ohne ein Paar Tränchen zu vergießen!

Sarah Lombardi: Neue Haare, viele Tränen!

Sarah Lombardi ist bereit für einen Neuanfang. Anderthalb Jahre nach der Trennung von Pietro Lombardi und dem Fremdgeh-Skandal mit Jugendliebe Michal T., ist sie endlich bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Und der beginnt mit einer neuen Frisur!

Den besonderen Moment hielt die Mama von Alessio in einem Video fest!

"YES I DID IT! Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich das trauen würde! Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels... Ich habe in der letzen Zeit so viel Kraft getankt und bin so stark wie noch nie! Das ist erst der Anfang ... ein Schnitt in ein neues Leben als starke Frau, starke Mama", schreibt Sarah Lombardi unter den kurzen Clip.

Sarah Lombardi: "Viel wird sich verändern!"

Seit ihrer DSDS-Teilnahme 2011 kennen die Fans Sarah Lombardi nur mit ihrer langen Mähne. Doch die ist jetzt Geschichte! Denn wie man in dem Video unschwer erkennen kann, musste so einige Zentimeter Haare dran glauben. Und das ist erst der Anfang! "Viel wird sich verändern und ich werde euch bei allem mit dabei haben! Ich danke euch das ihr mir immer wieder Kraft gegeben habt auch in schwierigen Zeiten", so Sarah Lombardi weiter. Ob dazu auch ein neuer Mann gehört?

