Sarah Lombardi: "Durch die Hölle" gegangen - Jetzt platzt es aus ihr heraus

Nahezu täglich teilt Sarah Lombardi lustige Fotos und Videos aus ihrem Leben mit ihren Fans. Jetzt schlägt die Sängerin aber plötzlich ernste Töne an. In einem zweiminütigen Instagram-Video verrät sie, dass sie oft Nachrichten von Frauen bekommt, die mit großen Selbstzweifeln zu kämpfen haben. Die 28-Jährige kritisiert offen die Social-Media-Scheinwelt und verrät auch, warum diese so gefährlich ist.