Sarah Lombardi: Gefährlicher Bodydruck! Kann das gut gehen?

Und damit sich nicht doch ein paar verbotene Pfunde heimlich auf die Hüften schleichen, setzt die Sängerin auf Totalüberwachung! Denn wie sie jetzt in einer Instagram-Story enthüllte, verlässt sie ohne ihre persönliche Waage nicht das Haus! Eigentlich wollte sie nur das Apartment zeigen, welches sie für einen Filmdreh in Berlin für ein paar Wochen angemietet hat. Doch bei der virtuellen Room-Tour fiel auf: Im Badezimmer stehen gleich zwei Waagen auf dem Boden! "Ich glaube, eine war schon da", erklärt die Sängerin. Was allerdings bedeutet: Die andere muss sie selbst mitgebracht haben! Ob es ihre Lieblingswaage besonders gut mit ihr meint? Rundet das Ding automatisch die Kilos nach unten ab?