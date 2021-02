Sarah Lombardi: Großes Drama um eine jüngere Frau

Doch vielleicht ist sogar noch mehr für sie drin: Ilaria könnte nämlich eine Künstlerin vom Thron stoßen, die es sich dort eigentlich ganz bequem gemacht hat: Sarah Lombardi (28)! Friseurin Ilaria kann nicht nur stimmlich locker mit Sarah mithalten, sie wirkt auch optisch wie eine Neuauflage der einstigen "DSDS"-Zweitplatzierten! Wie Sarah ist auch Ilaria Halbitalienerin. Und auch Lombardi legte mit ihrer Teilnahme bei „DSDS“ den Grundstein für ihre Karriere: Sie ist nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern auch als Influencerin, Show-Jurorin und Moderatorin. Ein Weg, der auch für Ilaria möglich wäre! Das scheint auch Pop-Titan und Sarah-Entdecker Dieter Bohlen (67) zu finden: "Die beste Friseuse, die ich je gehört habe in meinem Leben", schwärmte der Jury-Chef nach Ilarias Auftritt augenzwinkernd. Also aufgepasst, Sarah, die Konkurrentin steht schon in den Startlöchern! Und ist heiß auf deinen Platz im Showbiz …