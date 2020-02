Sarah Lombardi: Jetzt packt ihr Ex-Freund Roberto aus!

Ihre Liebe sollte für immer halten. Doch nach rund zwei Jahren zerbrach die Beziehung von und Roberto Ostuni. Besonders bitter: Von der Trennung erfuhr der dunkelhaarige Schönling über !

Roberto Ostuni packt aus

Rückblick: Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Sarah noch mit ihrem Schatz zusammen ist. Sie verkündet prompt, dass sie sich von ihm getrennt hat.

„Als ich das gelesen habe... da lag ich im Bett, das hat schon geknallt bei mir“, erklärt Roberto im Interview mit . „Das hat schon wehgetan. Ich war ja noch in der Phase, wo ich noch Hoffnung hatte!“

Obwohl es zwischen den beiden immer wieder zum Streit kam, rechnete Roberto nicht mit der Trennung. Nun will er jedoch endlich wieder nach vorne blicken. Am Wochenende ließ er sich das gemeinsame Liebes-Tattoo überstechen. Zusammen mit Sarah hatte er sich einen Schmetterling und ein Unendlichkeitszeichen stechen lassen. „Im Endeffekt war‘s eine Fehlentscheidung, aber ich bereue es nicht“, erklärt er. „Ein Stück weit vermisse ich das Ganze schon, weil sie mir sehr, sehr wichtig war. Aber ich bin auch so realistisch und sag mir ey... Was soll ich jetzt noch machen?“

Und Sarah? Die scheint mittlerweile wieder verliebt zu sein…

