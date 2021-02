Sarah Lombardi: Jubel-News - Sie kann ihr Glück kaum fassen

Alessio geht es wieder gut

Auf Instagram gibt die Sängerin ihren Fans nun ein großartiges Update. Während einer Fragerunde will ein User wissen, ob es Alessio mittlerweile besser geht. "Ihm ging es recht schnell schon wieder ein Stückchen besser", verrät Sarah. "Die Eltern da draußen kennen solche Momente denke ich auch. Man ist im ersten Moment total geschockt und macht sich Sorgen, aber zum Glück war es dann doch nicht so schlimm." Schon in der Klinik alberte ihr kleiner Liebling schon wieder herum. Wie schön!

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah betont, wie wild der kleine Alessio ist. Da kann es schon mal vorkommen, dass man sich den Kopf stößt...