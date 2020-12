Sarah Lombardi: Juhu, jetzt ist es raus!

Sarah wird in der neuen Rätsel-Sendung "Die Show mit dem Sortieren" mit "Das Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen zu sehen sein. Worum es geht? Vor der Show wurden skurrile Umfragen gestartet. Die prominenten Zweierteams müssen die Ergebnisse dann in die richtige Reihenfolge bringen. Zum Beispiel sollen sie den Beliebtheitswert eines Emojis sortieren oder erraten mit welcher Persönlichkeit die Befragten am liebsten eine Nacht im Aufzug stecken bleiben würden. Neben Sarah wagen sich auch Drag Queen Olivia Jones, Comedian Bülent Ceylan, Entertainerin Verona Pooth und Schauspieler Axel Stein an den Rätsel-Spaß. Welches Team am Ende den besten Riecher hat - und sich den Sieg sichert? Das zeigt sich ab dem 9. Dezember um 20:15 Uhr bei ProSieben...

