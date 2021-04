Sarah Lombardi: Schwanger? Ihr Bauch sorgt für Wirbel

Grund für die Spekulationen ist ein Bild, das Sarah auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Auf dem Schnappschuss sind sie und Kollege Luca Hänni vor ihrem Auftritt bei "Verstehen Sie Spaß?" zu sehen. Sarah trägt ein enganliegendes Glitzer-Kleid und Schnürstiefeletten. Doch den Fans sticht vor allem ihre Körpermitte ins Auge. Einige Follower wollen eine kleine Wölbung erkannt haben. "Kann es sein, dass Sarah schwanger ist?", hakt ein frecher Follower nach. Ein anderer kommentiert: "Darf ich fragen, ob sich da ein Bäuchlein wölbt? Sorry, du hast wie immer eine super Figur, aber in zwei Videos dachte ich, das könnte ein nicht angegessenes Bäuchlein sein." Was dran ist an den Spekulationen? Bisher hüllt sich Sarah in Schweigen...