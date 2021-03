Pietro Lombardi: Er singt auf Sarah Lombardis Hochzeit

Pietro singt für Sarah

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Pietro traurig wäre, wenn seine Ex-Frau Sarah mit Nachnamen nicht mehr Lombardi heißen würde. Darauf hat der Ex-"DSDS"-Juror eine klare Antwort: "Nein, warum soll ich traurig sein? Wenn sie heiratet, ist das, denke ich, normal. Denke nicht, dass Julian auch Lombardi heißen möchte. Sind ein tolles Paar und Sarah hat mich schon gebucht als Hochzeitssänger. Ich performe 'Call my name', Piano-Version."

Bis Sarah und Julian heiraten, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Durch die Corona-Pandemie ist es dem Paar nicht möglich, ihr Fest vernünftig zu planen. Aber zumindest wissen die beiden schon, wer für sie singen wird!