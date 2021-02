Sarah Lombardi: Sie lüftet ihr Body-Geheimnis

Sarah schwört auf Low Carb

Sarah macht kein Geheimnis daraus, dass sie genau darauf achtet, was ihr auf den Teller kommt. Ein Foto ihres Abendessens macht ihre Fans nun besonders neugierig. "Habe so viele Fragen gestern zu meiner Ernährung und der gefüllten Paprika bekommen. Ich ernähre mich so gut ich kann Low Carb und versuche, auf Kohlenhydrate und Zucker zu verzichten. Die Paprika habe ich einfach mit Schafskäse gefüllt und gewürzt und ein bisschen Öl drüber gegeben", erklärt sie in ihrer Insta-Story.

"Gestern sogar zweimal laufen gewesen. Heute dafür eine kleine Sportpause gönnen. Vor dem Schlafengehen sich nochmal auszupowern und alles auszuschwitzen tut soooo gut", versichert die 28-Jährige. Seit sie mit Julian zusammen ist, steht Sport bei ihr offenbar an erster Stelle!