Sarah Lombardi: Sie überrascht mit Babybauch

Die Fans staunten nicht schlecht, als Sarah in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich mit XXL-Babykugel postete. Ist die Sängerin etwa wieder in anderen Umständen? Nein, das Foto entstand kurz vor der Geburt von Alessio. Mit dem Post wollte sie einer Followerin Mut machen, die in der 33. Woche schwanger mit Zwillingen ist. "Halte durch!", schrieb Sarah zu dem Schnappschuss.