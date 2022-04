Sarah Mangione & Vadim Garbuzov: Liebeshammer! Die Gefühle sind echt

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Sendung wurde ein Video veröffentlicht, in dem sich die "Let's Dance"-Stars gegenseitig Komplimente machen. "Sährchen, ich mag an dir, dass du immer sonnig bist und immer positive Energie verbreitest", schwärmt Vadim. Und auch Sarah spricht in den höchsten Tönen von ihrem Tanzpartner. "Ich mag an dir, dass du immer, wenn ich ein bisschen traurig bin und enttäuscht von mir selbst, dass du immer zu mir hältst, mir wieder Mut gibst und es schaffst, mich aus meiner bockigen Phase zurück zum Tanzen zu bringen." Anschließend fallen sich die beiden in die Arme.