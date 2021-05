Vadim Garbuzov: Diese schöne Frau liebt der "Let's Dance"-Tänzer

Bei „Let’s Dance“ 2021 wagt sich Vadim Garbuzov an den Mann! Gemeinsam mit Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann bildet der heterosexuelle Profitänzer das erste männliche Duo der Geschichte der RTL-Tanzshow. Dabei tanzt Vadim Garbuzov eigentlich mit einer Frau durchs Leben. Seit drei Jahren ist der hübsche Ukrainer in festen Händen. Seine Freundin Nicole Ettlinger ist gebürtige Österreicherin, arbeitet als Model für Autorennen in ganz Europa und studiert obendrein Marketing in Salzburg. Doch das "Grid Girl" hat noch mehr auf dem Kasten! 2018 qualifizierte sich Nicole Ettlinger für die Wahl zur Miss Austria, leider schied sie am Ende titellos aus dem Rennen aus. Dabei macht die Niederösterreicherin mit ihren langen blonden Haaren und dem süßen Lächeln auf Fotos eine richtig tolle Figur.