Huch, damit hätte wohl niemand gerechnet! Seit gut eineinhalb Jahren gehen Pietro und Sarah Lombardi getrennte Wege. Jedoch scheinen sich die beiden -nach einem traurigen Trennungs-Drama und einem erbitterten Rosenkrieg- mittlerweile wieder angenähert zu haben. Immer wieder posten sie süße Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit Sohn Alessio zeigen. Was viele dabei jedoch nicht wissen: Die Bindung zwischen Sarah und Pietro scheint wieder enger zu sein, als die meisten Fans vermuten.

Ehrliches Geständnis: Das würde Pietro Lombardi immer für Sarah tun

Pietro & Sarah Lombardi: Sie übernachtet bei ihm

Das sich die Situation zwischen Sarah und Pietro Lombardi wieder entspannt hat, wird nicht nur auf den "Social Media"-Kanälen der beiden ersichtlich. Sogar ein gemeinsamer Fernsehauftritt im letzten Jahr bestätigte das, was sich viele Fans bereits dachten: Die beiden haben wieder zueinander gefunden. Wie Pietro jetzt berichtet, scheint ihrer Beziehung dabei enger zu sein, als gedacht. So verrät Pietro gegenüber "OK!", dass Sarah sogar manchmal bei ihm übernachtet. Ebenfalls fügt er hinzu: "Manchmal sagt auch sie: 'Hey, ich möchte bei dir sein.' Und dann kommt sie mit dem Kleinen und wir chillen den ganzen Tag." Ehrliche Worte, die zeigen: Das Wohl von Sohn Alessio steht für die beiden im Vordergrund. Doch was denkt Pietro über diese Entwicklung? Schließt er ein Liebescomeback wirklich weiterhin aus?

Pietro & Sarah Lombardi: Alessio steht für sie im Vordergrund

Dass es zwischen Pietro und Sarah -trotz gemeinsamer Nächte- nochmal knistert, ist momentan definitiv undenkbar. So verrät Pietro weiter: "Sie hat ihr Zimmer, ich habe mein Zimmer." Ein Liebescomeback scheint somit weiterhin ausgeschlossen. Weiterhin erzählt er, dass für ihn uns Sarah hauptsächlich das Wohl von Alessio an erster Stelle steht. So ergänzt der Star: "Die Anfangszeit war sehr schwierig. Aber man muss sich zusammenreißen. Wir haben ein gemeinsames Kind."