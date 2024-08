Sarah & Dominic Harrison: Erstes Foto von Baby Alea!

Darunter häufen sich die Glückwünsche an das Paar: "Glückwünsch!", schreibt Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29). "Ohhh ... So schön! Wünsche euch eine tolle Kennenlernzeit", wünscht ihnen Influencerin Anna Maria Damm (28). Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (31) begrüßt die kleine Alea ebenfalls auf der Welt: "Ich hab euch unendlich lieb! Alea du bist eine so unfassbar süße Maus und wirst bei deinen Eltern das schönste Leben genießen dürfen, voller Liebe und Fürsorge", schreibt die Influencerin. Auch Fans der Harrisons freuen sich: "Herzlichen Willkommen kleine Alea, alles Gute für euch fünf. Genießt die Kennenlernzeit", schreibt eine Userin. "Herzlichen Glückwunsch und willkommen Alea. Sie sieht schon wieder so süß aus - Ihr solltet der Welt einen Gefallen tun und noch 10 Kinder kriege", schreibt ein weiterer Fan.

Fans dürfen sich in Zukunft wohl auf weitere Einblicke in das Familienleben der Harrisons freuen. Doch jetzt heißt es erstmal: "Knuddeln all day long", wie Sarah in ihrer Instagram-Story schreibt.