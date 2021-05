Sarah & Pietro Lombardi: Wieder vereint! Das Herzklopfen ist zurück

Sarah und Pietro verstehen sich derzeit so gut, dass sie erstmals seit fünf Jahren wieder gemeinsam mit Herzklopfen im TV zu sehen sind. Denn bei der Rateshow „Wer weiß denn sowas?“ standen sie vor der Kamera. Sie sind also wieder auf Kuschelkurs: Und wer weiß – vielleicht finden die beiden in dem neuen Haus ja doch wieder zusammen?

Peinliche Protz-Show auf Kosten von Alessio! Womit Sarah vor kurzem für Aufruhr sorgte, erfahrt ihr im Video: