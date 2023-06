Sascha Loudovici: Der Ballermann-Star stirbt mit 53 Jahren!

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, wurde Sascha bei Plön (Schleswig-Holstein) leblos in seinem Auto gefunden. Er soll einen Herzinfarkt erlitten haben. Nicht nur die Fans, sondern auch seine Kollegen trauern um die Stimmungsrakete. "Heute vor einer Woche hast Du mir zum Geburtstag gratuliert. Du sagtest: 'Wir werden gemeinsam alt. Mickie, die Zeit vergeht, wir werden älter, aber egal! Wir kämpfen uns durchs Alter und wir fühlen uns so alt, wie wir sind! Wir wissen ja jetzt alle, wie wichtig Gesundheit ist!', schreibt Kollege Mickie Krause auf Instagram. "Heute erreicht mich die traurige Nachricht, dass du nicht mehr lebst! Sascha, du warst so ein feiner Kerl (...) Ich bin immer noch geschockt! Mach's gut mein Freund! Du wirst fehlen. Ruhe in Frieden!"