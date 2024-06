"Schlag den Star": Heftige Klatsche Matthias Opdenhövel! Er wird gleich doppelt abgestraft

Ob sich das in den Quoten bemerkbar machen wird? Schlechtere Quoten für den Show-Auftakt auf ProSieben könnte auch an der geänderten Sendezeit liegen: Aufgrund des Champions-League-Finales am Samstagabend (1. Juni), wurde "Schlag den Star" kurzerhand auf Sonntagabend (2. Juni) verschoben. Auch das finden viele Fans schwierig: "Sorry, es ist die dämlichste Entscheidung, eine Sendung, die bis spät in die Nacht geht, an einem Sonntag auszustrahlen", heißt es ebenfalls in den Kommentaren. Autsch!

Ob und wie viele Menschen einschalten werden, bleibt also abzuwarten ...