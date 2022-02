Schlagersängerin Michelle: Bittere Liebesbeichte

Wie Michelle nun verrät, ist es für sie kein Problem, dass sie aktuell solo durchs Leben geht. Sie offenbart: "Ich bin jetzt echt schon eine ganze Weile alleine und ich muss sagen, ich vermisse gar nichts." So war es für sich auch kein Problem, dass sie an Valentinstag keinen Partner an ihrer Seite hatte: "Valentinstag ist jetzt für mich nicht der Tag für meinen Partner oder eine Partnerschaft, sondern Valentinstag ist für mich, dass man an die Menschen denkt, die man einfach lieb hat." Doch will Michelle vorerst keinen Mann mehr in ihr Leben lassen? Momentan scheint dies scheinbar der Fall zu sein. So sind auch ihre Kinder für sie das Wichtigste im Leben: "Das sind meine absoluten Highlights, das war das Schönste, was man werden kann, nämlich 'Mama' zu sein. Das ist etwas, was natürlich unvergesslich bleibt." Wie es für Michelle wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...