Schlagersängerin Michelle: Vollkommen verändert! Ihre Fans haben sie nicht erkannt

Während Michelle in den letzten Monaten mit ihrer dunklen Mähne zu sehen war, scheint die Sängerin nun wieder Lust auf blonde Haare zu haben. So präsentiert sich die Schlagerprinzessin ihren Community via "Instagram" mit einer hellen Haarpracht und sorgt damit für ordentlich Verwirrung bei ihren Anhängern. In den Kommentaren heißt es: "Ich hab sie gar nicht erkannt". Doch wie es scheint, kommt Michelles neuer Look -trotz der anfänglichen Aufregung- bei ihren Fans gut an: "Wow Michelle! Du siehst echt sehr sexy aus". Ob Michelle jetzt den blonden Haaren erstmal treu bleibt? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt, wenn wir sie das nächste Mal sehen dürfen...