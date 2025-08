Schlagerstar Hein Simons: Große Sorge! "Ich kämpfe mit mir"

In einem Interview mit "Welt am Sonntag" erklärt Hein Simons seine große Angst. "Mein Gehör bereitet mir große Sorgen", verrät er ganz ehrlich. Auf dem rechten Ohr kann er nur noch zu 30 Prozent hören, auf dem linken immerhin noch zu 70 Prozent. Für einen Musiker ist es der vielleicht größte Horror! Simons musste deswegen bereits Auftritte absagen und einen Gedanken kann er nicht von sich wegschieben: Sein Karriere-Ende! "Ich kämpfe mit mir, doch wenn sich das nicht bessert, werde ich viel früher, als es mir lieb ist, sagen: 'Kinners, tschüss, das war es'", so der Musiker traurig.