Schnelles Wimpernwachstum, günstiger Preis: Dieses Serum führt aktuell die Verkaufscharts an

Rein pflegende Seren arbeiten mit Wirkstoffen wie Peptiden, Biotin oder pflanzlichen Ölen. Diese fördern zwar nicht direkt das Wimpernwachstum, stärken aber die Haarstruktur und können den natürlichen Wimpernzyklus verlängern. Deine Wimpern wirken dadurch voller und fallen nicht so schnell aus. Bei hormonfreien Alternativen ist Geduld allerdings besonders wichtig: Ergebnisse zeigen sich hier meist erst nach einigen Monaten und sind nicht unbedingt vergleichbar mit Wimpernseren mit Hormonen.