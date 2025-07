Schock: Ehekrise bei Luca und Christina Hänni? "Ich muss dir etwas beichten"

In ihrem Podcast "Don’t worry BE HÄNNI" erinnern sich Luca und Christina gemeinsam an einen Moment, der wohl jede Beziehung auf die Probe stellen würde: "Ich klicke auf dieses Video und sehe ihn einfach mit einer anderen Frau knutschen", erzählt Christina offen. Luca hatte ihr den Clip mit der Nachricht "Ich muss dir etwas beichten" geschickt – kein Scherz, denn er steckte wirklich voller Gewissensbisse. Denn was viele nicht wussten: Der romantische Kuss war Teil eines Castings für den Kinofilm "Ewigi Liebi", in dem Luca erstmals als Schauspieler mitwirkt. Trotzdem plagte den Sänger das schlechte Gewissen: "Ich habe mich direkt schuldig gefühlt. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt und dann musste ich es direkt schicken", gibt er zu.